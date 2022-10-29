Москва, , 20:15 — REGNUM 28 октября — день памяти Корнея Ивановича Чуковского. Человека, вошедшего в историю как великий детский поэт. Но Чуковский не писал просто стихи — нет, через свои тексты он признавался в любви к русскому языку и русской литературе. Потому вошёл в историю и как поэт, и как лингвист, и как переводчик.

Корней Иванович Чуковский

Он был не высокого мнения о своём таланте, но был грамотен, настойчив и работящ. Оттого его литературная карьера продлилась 67 лет — и из незаконнорождённого сына он превратился в человека, чьи тексты знает любой, кто говорит на русском языке.

Ко Дню памяти классика читайте на страницах ИА REGNUM текст Платона Беседина.