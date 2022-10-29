Донецк, 29 октября, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 29 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 19:34 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибра 152 мм. 19:40 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 29 октября представительство ДНР в СЦКК сообщило, что киевские боевики выпустили по Донецку еще 14 снарядов.