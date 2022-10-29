Берлин, , 19:58 — REGNUM Позицию Китая невозможно изменить в отношении России. Об этом сообщил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Надежда убрать Китай с российского поля — иллюзия», — заявил Хойсген, отвечая на вопрос про визит канцлера Германии Олафа Шольца в Китай.

При этом он отметил, что переговоры Шольца с председателем Китая Си Цзиньпином очень важны.

Как передавало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года председатель Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген заявил о необходимости поставки Киеву тяжёлых вооружений.