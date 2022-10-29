29 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Британцы обсудили в Twitter, куда тратить иностранную помощь, и стоит ли продолжать помогать Киеву.

Джейн Спай, , 20:41 — REGNUM По подсчетам экспертов, огромная часть бюджета Великобритании, отведенная на «помощь», будет потрачена на нужды беженцев внутри страны. Изначально «бюджет помощи» предназначался людям в бедных странах, но теперь, видимо, в самой Великобритании столько бедных, что приходится его тратить на них.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Бюджет составляет 11 млрд фунтов (785 млрд рублей), из них 4 уходят в международные организации, такие как Всемирный банк. В распоряжении Великобритании остается около 7 млрд, из них более половины будут потрачены на внутреннюю помощь, при этом целых 3 млрд уйдет на расселение беженцев. Эксперты из Центра мирового развития утверждают, что большая часть беженцев, которые нуждаются в расселении, приехали с территории бывш. УССР.

Один из экспертов заявил, что «бюджет помощи» в таких условиях бессмысленный, потому что люди из бедных стран, которые действительно нуждаются в помощи, практически ничего не получают.

Часть пользователей считает, что деньги из этого бюджета нужно перенаправить в общий бюджет и никому не помогать, пока страна не выберется из экономического и энергетического кризисов, иначе нуждающейся станет сама Великобритания.

«Все эти деньги нужно направить обратно «в общий котел» и распределить туда, куда нужно Англии. Пусть другие страны сами себе помогают. Но кому интересно, что там я говорю, скорее всего мы потратим ещё больше денег на проблемы вне страны, и мне придется работать в три раза больше», — написал @Mike_Treks.

«Замечательно. Вы, как простой человек, вряд ли бы сливали большую часть своей зарплаты на помощь другим. Так почему это должно делать британское правительство?» — поинтересовался @infiniteamg.

В комментариях отметили, что трата бюджета на домашние проблемы означает, что в стране действительно существуют проблемы с управлением.

«Трата «помощи» внутри Великобритании не есть хорошо. Если ты тратишь этот бюджет на свою страну, значит нужно изменить управление и финансирование. Здесь тоже неправильную траекторию выбрали», — прокомментировал @alexjbessent.

Ряд комментаторов предложил направить деньги на борьбу с незаконной миграцией и закрыть вопрос с прибывающими в страну на надувных лодках через Ла-Манш.

«Это же хорошо. Нужно все 10 млрд дотационного бюджета сократить и потратить внутри страны, чтобы разобраться с последствиями экстремального уровня нелегальных мигрантов и рекордного уровня беженцев, которые нуждаются в расселении», — написал @BritishAlba.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментаторы отметили, что несмотря на то, что внешняя помощь сократилась, Великобритания остается одной из ведущих стран по затратам на так называемую благотворительность.

«Мы всё ещё остаемся вторыми в мире по иностранной помощи в Европе, уступая только Германии. Вопрос в том, почему остальные богатые страны по всему миру не хотят помогать?» — поинтересовался @MarkHyn03 699 576.

«И что? Мы все равно отдаём больше, чем другие. Учитывайте ещё то, что мы тратим около 2 миллиардов на то, чтобы беженцы оставались здесь, в Великобритании. Что это, если не помощь?» — согласился @Rick_Wells1.

Среди пользователей есть те, кто считает, что помощь киевскому режиму и сбежавшим с территории бывш. УССР нужно прекратить и направить сэкономленные деньги на помощь нуждающимся британским семьям, которые едва справляются со счетами за электроэнергию.

«Прекратите выбрасывать деньги для начала. Вы слишком заняты помощью незаконно приезжающим, а это никак не поможет британским подданным. Как на счет отмены всей иностранной помощи? И прекратите уже отправлять военную помощь Киеву. Это поможет сохранить несколько миллиардов фунтов дома!» — прокомментировал @Paul_Hand.

«Большая часть британцев, как и многие люди по всему миру, отчаянно надеются на то, что Сунак прекратит спонсировать войну и поспособствует проведению переговоров. Борис Джонсон причинил столько вреда, он помог продлить войну, из-за его помощи тысячи жизней были потрачены и начался глобальный экономический кризис», — добавил @HelpToBeatCovid.