Москва, , 19:47 — REGNUM Документ.

Действующие власти Армении приняли очередное безнравственное, неприемлемое решение:

Запретили въезд в Республику Армения, Депутату Государственной думы, известному общественному деятелю, большому другу Армянского народа — Константину Федоровичу Затулину!

Этот человек на протяжении многих лет последовательно отстаивает интересы Армении и народа Арцаха на самоопределение и возможность жить на своей исторической родине! Автор законопроекта о признании Геноцида армян в Государственной Думе РФ в 1995-м году. Являясь истинным патриотом России, Константин Федорович на деле способствует укреплению братских связей между народами России и Армении.

Мы с огромным уважением и благодарностью вспоминаем, как во время войны 2020-го года, несмотря на многочисленные риски и угрозы, он публично поддержал Армению и осудил военную агрессию Азербайджанской армии!

То решение, которое приняли действующие власти Армении, невозможно оценивать иначе как вопиющее предательство, граничащее с трусостью! Нужно отметить, что Константин Федорович также нежелателен в Азербайджане.

Называя себя представителями страны, эти люди в реальности заботятся исключительно об удержании собственной власти!

Мы призываем общественность дать оценку действиям этих людей, которые провозгласив себя бастионом демократии, на самом деле превратили страну в большую фабрику по штамповке фейковых дел против инакомыслия. Людей, которые ответственны за гибель тысяч и тысяч молодых героев, погибших из-за некомпетентности их решений. Людей, которые готовы сдавать километр за километром территорию Армении, исключительно для сохранения собственной власти. Людей, которые для манипуляции обществом готовы общенациональную вражду сделать национальной идеей, разделив народ на своих и чужих! Людей, уничтожающих многовековую культуру и традиции Армянского народа! Людей, которые запрещают въезд в страну соотечественникам из Франции, Нидерландов, Испании и России, за их критику властей.

Мы ответственно заявляем, что эти люди не могут быть представителями интересов Армении и армянского народа, так как руководствуются исключительно корыстными интересами. Мы требуем прекратить манипуляции ведущие страну к национальной катастрофе, потере Арцаха и Армянской государственности!

Редакционный Совет, редакция и многие читатели газеты «Ноев Ковчег» и информационного портала НовостиНК испытывают чувство досады и стыда в связи с неаргументированным и недальновидным шагом Национального Собрания Армении. Призываем и надеемся на пересмотр этого решения с принесением официальных извинений перед Константином Федоровичем Затулиным.

Уверены, что к нашему обращению присоединятся сотни тысяч наших читателей.