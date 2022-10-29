Рим, , 19:37 — REGNUM В ряде городов Италии 29 октября прошли акции против поставок оружия киевскому режиму и за отмену антироссийских санкций.

Правительство Италии Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, глава ассоциации «Венето — Россия» Пальмарино Дзоккателли рассказал ТАСС о проведении небольшого митинга возле почетного консульства России в Вероне.

По его словам, инициатива «была направлена на то, чтобы подчеркнуть, что единственный путь к миру на территории б. УССР — дипломатический, а не через отправку оружия, как это делают США, НАТО и ЕС», отметил он.

В Генуе у офиса энергетической компании Eni ассоциация «Свободная площадь Генуя» организовала акцию с целью «выступить против разразившегося социального кризиса и спекуляций на энергетическом рынке».