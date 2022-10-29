Анкара, 29 октября, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Уведомлений от Российской Федерации о приостановке участия в сделке по экспорту зерна по Черному морю пока не получала Турция. Об этом 29 октября сообщил ТАСС источник в турецкой столице, комментируя информацию о соответствующем решении российской стороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«В Анкаре пока не получали уведомлений о приостановке участия России в зерновой сделке, — сказал источник. — Поэтому комментарии преждевременны».

Как передавало ИА REGNUM, 29 октября в Минобороны России сообщили, что участие в зерновой сделке после теракта в Севастополе приостанавливает Россия.