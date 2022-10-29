Москва, , 19:23 — REGNUM Агент 25-летнего центрального полузащитника московского «Спартака» и сборной Люксембурга по футболу Кристофера Мартинеса Перейры Боннефон рассказал о ходе восстановления футболиста от травмы.

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«Восстановление Кристофера идет хорошо. Все в порядке. Он вернется на поле в январе», — цитирует Боннефона издание Sport24.

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист сборной Люксембурга пропустит из-за травмы остаток 2022 года. В текущем сезоне на счету Мартинса Перейры 3 (1+2) очка по системе гол+пас в восьми турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23.

За «Спартак» Кристофер Мартинс Перейра выступает с 31 января 2022 года после перехода из «Янг Бойз» на правах аренды. 1 июля «красно-белые» выкупили хавбека за 6,4 миллиона евро.