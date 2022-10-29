В Калужской области за девять месяцев построили 7 тыс. квартир
Калуга, 29 октября, 2022, 19:55 — ИА Регнум. В Калужской области в январе–сентябре за счёт всех источников финансирования построено 6987 квартир общей площадью 755,6 тыс. кв. метров, что составило 141,6% к январю — сентябрю 2021 года, сообщает 29 октября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.
Населением области за счёт собственных и заёмных средств построено 4225 жилых домов общей площадью 601,2 тыс. кв. метров (79,6% всего введенного жилья по области, в январе–сентябре 2021 года — 74,9%). Все введенные в эксплуатацию жилые дома построены за счет собственных средств организаций, средств индивидуальных застройщиков. Ввод жилых домов в январе–сентябре 2022 года осуществлялся во всех муниципальных районах и городских округах области.