Москва, , 19:17 — REGNUM Россия уведомит уведомит генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о приостановке участия в «зерновой сделке», сообщил 29 октября первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что после попытки атаки беспилотников ВСУ на российские военные корабли, обеспечивающие безопасность функционирования зерновой сделки, которая, согласно данным Минобороны РФ, была совершена при поддержке Великобритании, Россия приостанавливает участие в сделке.

«Генсек ООН Антониу Гутерреш будет вскоре официально уведомлен», — написал он в соцсетях.

Как передавало ИА REGNUM, 29 октября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал на брифинге, что к совершению подрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» причастны специалисты британских ВМС, которые готовили боевиков 73-го специального центра морских операций для попытки совершения терактов в Севастополе.

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