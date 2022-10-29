Москва, 29 октября 2022, 19:17 — REGNUM Россия уведомит уведомит генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о приостановке участия в «зерновой сделке», сообщил 29 октября первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
Отмечается, что после попытки атаки беспилотников ВСУ на российские военные корабли, обеспечивающие безопасность функционирования зерновой сделки, которая, согласно данным Минобороны РФ, была совершена при поддержке Великобритании, Россия приостанавливает участие в сделке.
Как передавало ИА REGNUM, 29 октября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал на брифинге, что к совершению подрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» причастны специалисты британских ВМС, которые готовили боевиков 73-го специального центра морских операций для попытки совершения терактов в Севастополе.
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