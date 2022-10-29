Москва, 29 октября, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Россия уведомит Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о приостановке участия в «зерновой сделке», сообщил 29 октября первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Отмечается, что после попытки атаки беспилотников ВСУ на российские военные корабли, обеспечивающие безопасность функционирования зерновой сделки, которая, согласно данным Минобороны РФ, была совершена при поддержке Великобритании, Россия приостанавливает участие в сделке.

«Генсек ООН Антониу Гутерреш будет вскоре официально уведомлен», — написал он в соцсетях.

Как передавало ИА REGNUM, 29 октября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал на брифинге, что к совершению подрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» причастны специалисты британских ВМС, которые готовили боевиков 73-го специального центра морских операций для попытки совершения терактов в Севастополе.

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