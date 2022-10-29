Борнмут, Великобритания, , 19:03 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» под руководством Антонио Конте совершил камбэк в матче 14-го тура Английской Премьер-лиги 2022/23 с «Борнмутом». «Шпоры» уступали по ходу встречи со счетом 0:2.

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Оба гола «вишен» забил 30-летний форвард сборной Уэльса Киффер Мур (22’ Маркус Тавернир, 50’ Адам Смит). В составе «шпор» отметились Райан Сессеньон (57’ Пьер-Эмиль Хейбьерг), Бэн Дэвис (73’ Иван Перишич) и Родриго Бентанкур (90+2’). Желтые карточки получили Райан Сессеньон, Харри Кейн и Льюис Кук.

Статистика матча («Борнмут»/ «Тоттенхэм»)

Удары 6/23

Удары в створ 4/7

Владение 30%/70%

Угловые 2/19

Нарушения 10/5

Составы команд:

«Борнмут»: Траверс, Мефам, Смит, Тавернир (Фредерикс, 78’), Сенеси, Земура, Кук, Лерма, Соланке (Стивенс, 89’), Биллинг (Энтони, 63’), Мур.

«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес (Дайер, 58’), Эмерсон (Перишич, 63’), Сессеньон (Хиль, 84’), Дэвис, Лангле, Скипп (Моура, 46’), Хейбьерг, Биссуама (Бентанкур, 58’), Сон, Кейн.