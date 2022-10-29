Вашингтон, , 18:59 — REGNUM Более половины граждан США не хотят, чтобы действующий президент Джо Байден и бывший глава государства Дональд Трамп баллотировались на новый срок в 2024 году, следует из результатов социологического опроса, проведенного Yahoo! совместно с исследовательской организацией YouGov.

Дональд Трамп и Джо Байден Андрей Черкасский © ИА REGNUM

Так, 57% опрошенных отрицательно ответили на вопрос, «следует ли Байдену снова баллотироваться на пост президента в 2024 году». 22% поддерживают переизбрание Байдена.

Также 57% жителей США считают, что и Трампу не следует вновь участвовать в выборах главы государства. В поддержку его выдвижения высказались 29% респондентов.

Опрос был проведен с 13 по 17 октября, в нем приняли участие 1629 совершеннолетних граждан США.