Лейпциг, Германия, , 18:59 — REGNUM 29 октября в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» футбольный клуб «Ред Булл Лейпциг» в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2022/23 одержал уверенную победу над леверкузенским «Байером-04» со счетом 2:0.

Тимо Вернер Granada

Забитыми мячами в составе «быков» отметились атакующий полузащитник сборной Франции Кристофер Нкунку (32’ Доминик Шобослаи) и форвард сборной Германии Тимо Вернер (83’ Амаду Айдара). Желтые карточки получили Эдмонд Тапсоба, Пьеро Инкапье, Кевин Кампль, Роберт Андрих, Абду Диалло и Бенджамин Хенрихс.

Составы команд:

«РБ Лейпциг»: Нюланд, Симакан (Гвардиол, 46’), Орбан, Раум (Хальстенберг, 71’), Диалло, Шлагер, Шобослаи (Ольмо, 71’), Хенрихс, Кампль (Айдара, 46’), Вернер, Нкунку (Силва, 84’).

«Байер-04»: Градецки, Инкапье, Та, Тапсоба, Андрих, Амири (Паласиос, 65’), Синкгравен (Баккер, 65’), Фосу-Менса (Фримпонг, 54’), Диаби, Адли (Хадсон-Одои, 77’), Гложек (Шик, 65’).

«РБ Лейпциг», одержав пятую победу и набрав 19 очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Байер-04» с девятью очками остался на 16-й позиции.