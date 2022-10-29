Калуга, , 19:19 — REGNUM Порядка 15 млн рублей было возмещено в ходе расследования уголовных дел о налоговых преступлениях за девять месяцев 2022 года. За это время в отношении преступлений данного вида поступило 13 сообщений, возбуждено шесть и окончено пять уголовных дел. Об этом шла речь на межведомственном совещании по взаимодействию правоохранительных органов при выявлении и расследовании налоговых преступлений, сообщили 29 октября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

На совещании правоохранителей по расследованию нулевых преступлений kaluga. sledcom.ru

В рамках совещания были рассмотрены вопросы взаимодействия калужских правоохранителей при выявлении и расследовании налоговых преступлений. Участниками встречи были предложены меры по совершенствованию работы планирования и проведения налоговых проверок, оперативной работы по выявлению нерадивых налогоплательщиков.

В совещании приняли участие сотрудники следственных отделов следственного управления, УФНС России по Калужской области, УМВД России по Калужской области и прокуратуры Калужской области.

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