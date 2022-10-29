Салехард, 29 октября, 2022, 18:57 — ИА Регнум. На Ямале в течение недели в Центре духовно-нравственного воспитания проходят военно-патриотические сборы «Казачья застава». Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации Ноябрьска.

Пресс-служба горадминистрации Ноябрьска Сборы на «Казачьей заставе»

В соревнованиях участвуют 80 воспитанников из кадетских, казачьих классов и обществ из Ноябрьска, Нового Уренгоя, Губкинского, Тарко-Сале и Коротчаево.

Будущие воины освоили базовые навыки оказания первой помощи, участвовали в смотре строя и песни, общались с ветеранами. В финале сборов 29 октября прошла «Зарница».

Отмечается, что военно-патриотические сборы проводятся по благословению архиепископа Салехардского и Ново-Уренгойского Николая, совместно с Обско-Полярным отделенским казачьем обществом при грантовой поддержке департамента образования ЯНАО.