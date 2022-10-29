Берлин, , 18:51 — REGNUM В Германии упал легкомоторный самолет. Об этом 29 октября сообщает портал FOCUS online со ссылкой на источники в полиции.

Легкомоторный самолет Inge Wallumrød

ЧП произошло в Баден-Вюртемберге. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека (пилот и пассажир).

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники специальных служб.

Как передавало ИА REGNUM, 21 октября в расположенном на северо-востоке США городе Кине (штат Нью-Гэмпшир) в многоквартирный дом врезался легкомоторный самолёт.