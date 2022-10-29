Париж, , 18:48 — REGNUM Руководство «Пари Сен-Жермен» начало переговоры с 27-летним центральным защитником сборной Франции Преснелем Кимпембе о продлении контракта. Об этом 29 октября сообщает журналист Николо Скира.

Преснель Кимпембе Кирилл Венедиктов

По информации источника, парижский клуб предложил французскому защитнику четырехлетний контракт до конца сезона 2025/26. Действующее соглашение Кимпембе с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Преснель Кимпембе из-за мышечной травмы принял участие лишь в девяти матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, в которых не отметился забитыми мячами и получил три желтые карточки.