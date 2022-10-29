Мюнхен, Германия, 29 октября, 2022, 18:40 — ИА Регнум. 29 октября мюнхенская «Бавария» в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2022/23 разгромила «Майнц-05». Игра, проходившая на стадионе «Альянц-Арена», завершилась со счетом 6:2.

ФК Бавария Мюнхен

Забитыми мячами в составе «Баварии» отметились Серж Гнабри (5’ Садио Мане), Джамал Мусиала (28’ Эрик Шупо-Мотинг), Садио Мане (43’), Леон Горецка (58’ Садио Мане), Матис Тель (79’ Марсель Забитцер) и Эрик Шупо-Мотинг (86’ Кингсли Коман). Голы «Майнца» забили Сильван Видмер (45+4’ Аарон Кариколь) и Маркус Ингвартсен (82’ Делано Бургзорг).

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цваером. Ассистенты главного судьи — Марко Ахмюллер и Томас Горняк.

Стартовые составы команд:

«Бавария»: Ульрайх, Упамекано, Дэвис, Мазрауи, де Лигт (Павар, 46’), Киммих, Гнабри (Коман, 60’), Горецка (Забитцер, 60’), Мане (Тель, 76’), Мусиала (Гравенберх, 72’), Шупо-Мотинг.

«Майнц-05»: Центнер, Кариколь, Каси, Видмер, Фернандеш (Белл, 67’), Хак, Стах (Баркок, 62’), Сон (Фюльжени, 62’), Баррейру, Онисиво (Бургзорг, 76’), Беркардт (Ингвартсен, 62’).

На данный момент «Бавария» с семью победами и 25-ю набранными очками занимает чистое первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Майнц-05» с 18-ю очками опустился на восьмую позицию.