Москва, , 18:39 — REGNUM МИД России прорабатывает практические шаги в связи с причастностью Великобритании к подготовке террористического акта в Черном море, сообщила 29 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Здание МИД России Culture.ru

«МИД России совместно с российскими компетентными ведомствами прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористического акта в Черном море 29 октября и обучению [киевских] военных, о чем заявило Минобороны России», — цитирует ее сайт МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что к совершению подрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» причастны специалисты британских ВМС, которые готовили боевиков 73-го специального центра морских операций для попытки совершения терактов в Севастополе.

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