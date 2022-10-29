Грозный, , 18:29 — REGNUM 29 октября «Ростов» под руководством Валерия Карпина одержал волевую победу над грозненским «Ахматом». Основное время встречи, проходившей в Грохном на стадионе «Ахмат-Арена», завершилось со счетом 1:2.

Николай Комличенко в атаке Алексей Колчин © ИА REGNUM

Единственный гол хозяев на 14-й минуте встречи забил буркинский нападающий Мохамед Конате после передачи Ивана Олейникова. В составе «желто-синих» отметились Николай Комличенко (74') и Александр Сильянов (86’ Максим Осипенко). Желтые карточки получили Алексей Миронов, Антон Швец, Бернард Бериша, Гамид Агаларов и Николай Комличенко.

Статистика матча («Ахмат»/ «Ростов»)

Удары 12/10

Удары в створ ¾

Владение 44%/56%

Угловые 6/2

Нарушения 11/10

Составы команд:

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Семенов, Швец, Бериша, Быстров, Садулаев, Камилов, Тимофеев (Харин, 87’), Олейников (Ильин, 88’), Конате (Ташаев, 75’).

«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Осипенко, Мелехин, Чернова, Глебов, Уткин, Тугарев (Мельников, 83’), Миронов (Щетинин, 46’), Полоз (Голенков, 87’), Комличенко.

«Ростов», одержав восьмую победу в сезоне и набрав 29 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 23-мя очками остался на седьмой позиции.