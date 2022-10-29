Белгород, 29 октября, 2022, 18:24 — ИА Регнум. В Белгородской области число погибших в аварии с участием пассажирской «Газели» и бензовоза возросло до восьми, сообщили в пресс-службе регионального главного управления СКР.

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«В результате дорожно-транспортного происшествия восемь пассажиров микроавтобуса погибли, двое пассажиров и водитель доставлены в медицинские учреждения Белгородской области», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось о семи погибших и трех пострадавших.

По факту смертельного ДПТ возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц».

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло в Шебекинском городском округе. По предварительным данным, рабочие пилорамы возвращались со смены домой. Их пассажирская «Газель» столкнулась со стоящим на обочине бензовозом.