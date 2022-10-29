Калуга, , 19:17 — REGNUM Церемония закладки камня на месте будущего памятника городскому голове и действительному члену калужского отдела Императорского православного Палестинского общества Ивану Козьмичу Ципулину состоялась 29 октября в Калуге. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

В Калуге заложили камень в основание будущего памятника градоначальнику Ивану Ципулину Пресс-служба правительства Калужской области

Купец, благотворитель и общественный деятель Иван Ципулин избирался на должность калужского городского головы четыре раза и оставался на данной должности 16 лет, сделав много значимых дел для Калуги. По его настоянию в Калуге разместилось управление Сызрано-Вяземской железной дороги, открыта городская библиотека, построено здание для военного лазарета, построен и пущен в эксплуатацию первый водопровод. Ципулин занимался также общественной деятельностью, в числе 12 знатных калужан стоял в основе создания местного отделения Императорского православного Палестинского общества и был его первым казначеем. За особые труды и заслуги Иван Ципулин возведён в звание потомственного почётного гражданина Калуги

Губернатор Калужской области Владислав Шапша, говоря о значимости увековечения памяти о Иване Ципулине, предложил назвать его именем улицу.

«Было бы правильным одну из улиц Калуги назвать именем Ципулина. Это, конечно, решать калужанам, но масштаб личности, мне кажется, этого заслуживает», — отметил глава региона.

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