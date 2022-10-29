В Калуге заложили камень в основание будущего памятника Ивану Ципулину
Калуга, 29 октября, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Церемония закладки камня на месте будущего памятника городскому голове и действительному члену калужского отдела Императорского православного Палестинского общества Ивану Козьмичу Ципулину состоялась 29 октября в Калуге. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.
Купец, благотворитель и общественный деятель Иван Ципулин избирался на должность калужского городского головы четыре раза и оставался на данной должности 16 лет, сделав много значимых дел для Калуги. По его настоянию в Калуге разместилось управление Сызрано-Вяземской железной дороги, открыта городская библиотека, построено здание для военного лазарета, построен и пущен в эксплуатацию первый водопровод. Ципулин занимался также общественной деятельностью, в числе 12 знатных калужан стоял у основ создания местного отделения Императорского православного Палестинского общества и был его первым казначеем. За особые труды и заслуги Иван Ципулин возведён в звание потомственного почётного гражданина Калуги.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша, говоря о значимости увековечения памяти об Иване Ципулине, предложил назвать его именем улицу.