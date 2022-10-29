Калуга, 29 октября, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Церемония закладки камня на месте будущего памятника городскому голове и действительному члену калужского отдела Императорского православного Палестинского общества Ивану Козьмичу Ципулину состоялась 29 октября в Калуге. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калуге заложили камень в основание будущего памятника градоначальнику Ивану Ципулину

Купец, благотворитель и общественный деятель Иван Ципулин избирался на должность калужского городского головы четыре раза и оставался на данной должности 16 лет, сделав много значимых дел для Калуги. По его настоянию в Калуге разместилось управление Сызрано-Вяземской железной дороги, открыта городская библиотека, построено здание для военного лазарета, построен и пущен в эксплуатацию первый водопровод. Ципулин занимался также общественной деятельностью, в числе 12 знатных калужан стоял у основ создания местного отделения Императорского православного Палестинского общества и был его первым казначеем. За особые труды и заслуги Иван Ципулин возведён в звание потомственного почётного гражданина Калуги.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша, говоря о значимости увековечения памяти об Иване Ципулине, предложил назвать его именем улицу.

«Было бы правильным одну из улиц Калуги назвать именем Ципулина. Это, конечно, решать калужанам, но масштаб личности, мне кажется, этого заслуживает», — отметил глава региона.