Донецк, , 18:13 — REGNUM В результате обстрела населенного пункта Степное в Донецкой Народной Республике (ДНР) получил ранение мужчина. Об этом 29 октября говорится в сообщении штаба территориальной обороны республики.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Боевики (ВСУ) нанесли удар по Степному Марьинского района, — говорится в сообщении. — По улице Озерной ранен мужчина 1951 года рождения. Доставлен в РТЦ».

Как передавало ИА REGNUM, 29 октября представительство ДНР в СЦКК сообщило, что киевские боевики обстреляли Степное в ДНР из артиллерии.