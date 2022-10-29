29 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Платон Беседин, , 19:32 — REGNUM «Хоть спать не ложись», — сообщил мне сосед, когда Севастополь сотрясли утренние события. Наверняка вы уже знаете о них. Ранним утром 29 октября киевский режим предпринял, вероятно, самую массированную атаку на город-герой. В частности, речь идёт о том, что были задействованы 9 беспилотных летательных аппаратов и 7 автономных морских беспилотников. Координировалось это безобразие западными структурами. Прежде всего, британцами. Речь идёт о том, что беспилотники наводились на объекты при помощи Global Hawk.

Севастополь Иван Шилов © ИА REGNUM

Тут важно понимать, что каждый, по сути, при таком раскладе решает свои задачи. Киевский режим хочет нанести ущерб России. А западные структуры тестируют своё вооружение. Они хотят понимать, какой эффект могут вызывать подобные атаки. И могут ли в принципе, потому что киевский режим требует всё больше и больше вложений западных сил. Но насколько это оправданно?

Министерство обороны РФ сообщило, что атаки вражеских беспилотников были отбиты — главным образом с кораблей Черноморского флота. Далее говорится, что «незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная». При этом Министерство обороны РФ открыто заявило, что за теракты ответственны британские специалисты: они вели подготовку. Всё это, безусловно, прямая эскалация конфликта.

Герой Виктора Сухорукова в ленте «Брат-2», приканчивая бандеровца, говорил: «Вы у меня ещё за Севастополь ответите!» Как в будущем показали события 2014 года, события Русской весны, ответить врагу, действительно, пришлось. Сейчас же — после атаки на Крымский мост, после вторжения беспилотников — наказать киевский режим необходимо максимально жёстко. Чтобы и не помышлял даже беспокоить севастопольцев и крымчан.

Теракт на Крымском мосту Александр Полегенько © ИА REGNUM

К слову, о последних. Вчера вечером, 28 октября, прогуливаясь по центру Севастополя, мы обсуждали, что, да, мол, живём в прифронтовом городе, но это особо не ощущается. Иногда бьются стёкла, иногда работает ПВО, но спокойствие повсеместно, и большинство относится к происходящему как к рутине, к которой, в общем-то, хочешь не хочешь, но, определённо, надо привыкнуть.

Другой вопрос, что и в таком состоянии дел есть двойственность. Вот мы говорим о воинах-героях, проходящих лечение в севастопольском госпитале, об их травмах, ранениях, а рядом гогочут мужички, заправившиеся в местном алкомаркете, рядом веселятся. Безусловно, это не означает, что жизнь должна стагнироваться, замереть, что её в принципе нужно законсервировать в печали, нет — однако мы все должны осознавать суть происходящего и нести ответственность. Одна из граней этой ответственности — выполнение простых правил безопасности. Прежде всего, в контексте психологической, моральной гигиены. Ведь враг рассчитывает даже не на военную, а на информационную атаку. «Победы» выдумываются и подаются как реальные, так для чего помогать врагу в этом?

Меж тем относительно севастопольских событий некоторые блогеры разгоняли по социальным сетям несусветную чушь — выдавая, к примеру, за последствия ударов БПЛА горящие покрышки. При этом, что важно, местная власть (да и не только в Севастополе) неоднократно просила не публиковать локации вражеских ударов. И уж тем более не плодить фейки. Говорили, говорили — да не все слушали и слышали… Что ж, теперь уже официально будут предприняты соответствующие меры (профилактические беседы, запрет доступа к видеокамерам и т.д.) против таких «информационных бомб» — о чём логично и сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Михаил Развожаев Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Когда-то Юрий Трифонов писал, что терроризм нового образца в первую очередь необходимо лишить паблисити. И с этим трудно не согласиться. Действительно, в погоне за хайпом многие педалируют сегодня «мрачные сюжеты», за которыми подчас на деле нет ничего реального. Так для чего плодить выдумки и помогать врагу?

Информационная гигиена — вот что первично сегодня. Особенно в прифронтовых городах. Когда одни не множат ненужное, а другие вовремя информируют население — тогда можно говорить о цельной информационной безопасности, которая, в свою очередь, рождает цельность общества. Ну а военные атаки будут отбиты — и враг, ясное дело, будет наказан. Первое решение в данном контексте уже принято: Москва приостанавливает участие в реализации «зерновой сделки». Дальше — больше.

Враг ответит за попытки беспокоить Севастополь и Крым. Уже отвечает.