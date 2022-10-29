Москва, , 18:10 — REGNUM Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал информацию о возможном переходе партнера по команде Арсена Захаряна в лондонский «Челси» в зимнее трансферное окно.

«Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Надеюсь, Захарян не уйдет из «Динамо» и всегда будет с нами. Не хочу его терять. Если перейдет, то поддержу: поздравлю и скажу, что молодец. Конечно, травили его, а сейчас уже успокоились», — цитирует Тюкавина издание «Чемпионат».

В текущем сезоне Арсен Захарян принял участие в 14 турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился двумя забитыми мячами, пятью результативными передачами и получил две желтые и одну красную карточки.

Действующее соглашение Захаряна с «Динамо» рассчитано до 30 июня 2024 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского полузащитника в 15 миллионов евро.