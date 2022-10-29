Москва, 29 октября, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Участие в зерновой сделке после теракта в Севастополе приостанавливает Россия. Об этом 29 октября сообщили в Минобороны России.

Александр Полегенько ИА REGNUM Корабли Черноморского флота

В сообщении говорится, что российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из находящихся на территории б. УССР портов с учетом проведенного 29 октября 2022 года киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов.

Как передавало ИА REGNUM, 29 октября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал на брифинге, что специалисты британских ВМС, которые готовили боевиков 73-го специального центра морских операций для попытки совершения терактов в Севастополе, причастны к совершению подрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».