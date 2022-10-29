Вашингтон, 29 октября, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Пентагон намерен закупить автоматы АК-74 с патронами калибра 5,45 мм или его копий, говорится на информационной странице заказа на сайте американского правительства.

Никита Третьяков ИА REGNUM Автоматы АК, АКМ и АК-74, отобранные у украинских нацистов в Мариуполе

Отмечается, что командование сухопутных войск в Нью-Джерси ищет потенциальных поставщиков АК-74 и аксессуаров для него.

«Болгарские винтовки AR-SF и польские винтовки образца Tantal не считаются оружием образца АК-74», — говорится в документе.

Вместе с тем не уточняется, для каких именно целей и как будет использоваться оружие.