Неаполь, Италия, , 17:52 — REGNUM 29 октября в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» футбольный клуб «Наполи» в матче 12-го тура итальянской Серии А сезона 2022/23 разгромил «Сассуоло» из Реджо-нель-Эмилии со счетом 4:0.

«Наполи» (сс) RonnyK

Забитыми мячами в составе неаполитанской команды отметились Виктор Осимхен (4’ Хвича Кварацхелия, 19’ Хвича Кварацхелия, 77’) и Хвича Кварацхелия (36’ Мариу Руй). Единственную красную карточку на 84-й минуте получил нападающий гостей Арманд Лориенте. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Антонио Рапуано.

Составы команд:

«Наполи»: Мерет, Мин Джэ, Жезус, Руй, Ди Лоренцо (Заноли, 79’), Зелиньский (Эльмас, 56’), Лоботка (Демме, 79’), Замбо-Ангисса (Ндомбеле, 56’), Осимхен, Лосано, Кварацхелия (Распадори, 71’).

«Сассуоло»: Консильи, Рожерио, Феррари, Тольян, Эртич, Фраттези (Харруи, 86’), Лопес (Обианг, 80’), Торстведт (Энрике, 65’), Пинамонти (Альварес, 65’), Сейде (Траоре, 46’), Лориенте.

«Наполи», одержав десятую победу в сезоне и набрав 32 очка, укрепился на первом месте в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» с 15-ю очками остался на девятой позиции.