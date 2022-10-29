29 октября 2022 | Время чтения 5 мин

Региональная политика Пекина - недопущения угроз и ослабления позиций не только в «тайваньском вопросе», но и в отношениях со странами-соседями - покажет основные векторы всё более активной внешней политики КНР.

Александр Савельев, , 18:24 — REGNUM Результаты без преувеличения исторического XX съезда компартии Китая (КПК) будут еще длительное время исследоваться аналитиками по всему миру. Особое внимание справедливо будет уделяться ходу реализации тех идеологем и планов, которые озвучил генеральный секретарь ЦК КПК и руководитель китайского государства Си Цзиньпин. Ему удалось не только впервые со времен основоположника КНР председателя Мао Цзэдуна в третий раз переизбраться на пост высшего партийного лидера, но и обновить высшее руководство даже более значительно, чем ожидалось.

Китай Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Концентрация власти выглядит логичной в условиях глобального военно-политического и экономического кризиса, в Китае понимают, что сейчас не время для политического честолюбия. О предстоящем глобальном переломе Си Цзиньпин предупреждал еще в 2018 году, заявив, что наступила эпоха, каких не было столетие. В Китае, где с древности приняты краткие афористичные формулировки, период колониальной зависимости от Запада и Японии вплоть до освобождения и образования КНР принято называть «век унижений» в противопоставление начавшей «эпохе великого возрождения».

Глобальные амбиции Китая, вызов, который он бросил финансово-экономической гегемонии США, предполагает мобилизацию экономических, идеологических и военных ресурсов, укрепление международных позиций, а также выстраивание эффективной вертикали власти в китайском варианте. Именно это и стало своеобразной красной нитью юбилейного XX съезда КПК. Пекин не намерен отказываться от мирной экономической конкуренции с США в борьбе за мировое лидерство, но готов к военной защите своей территориальной целостности и жизненно важных интересов. Этот тезис, прежде всего, относится к мятежному Тайваню, который под покровительством США продолжает проводить сепаратистскую политику.

Уже после завершения съезда и избрания руководящих органов КПК официальные лица Китая несколько раз высказали твердую поддержку внешнеполитического курса России на построение многополярного мира и восстановление основ международного права. В Пекине особо оценили приверженность Москвы принципу одного Китая, вновь подтвержденную президентом Владимиром Путиным в ходе его выступления на недавнем заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Владимир Путин на XIX заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». 27.10.2022 Kremlin.ru

Российско-китайские отношения находятся на подъеме, но пока КНР ограничивается в основном политической поддержкой РФ. Экономические отношения успешно развиваются, но в основном за счет экспорта российских энергоносителей. После перекрытия западных рынков Россия вынуждена более активно диверсифицировать географию своих поставок, а Китаю выгодно приобретать более дешевые, по сравнению с мировым рынком, нефть и газ. Одновременно, после ухода из России американских и европейских компаний, их китайские конкуренты активно осваивают емкий российский рынок, поставляя свои автомобили, бытовую и прочую технику, другие товары. О прямой экономической, а тем более военно-технической помощи Китая России из открытых источников ничего не известно. Обнадеживающий в этом смысле сигнал прозвучал на днях от руководителя внешнеполитического ведомства КНР Ван И, который заявил в беседе со своим российским коллегой Сергеем Лавровым:

«Китайская сторона будет решительно поддерживать Россию под руководством президента Путина в преодолении трудностей, устранении помех и реализации стратегических целей развития, а также дальнейшем утверждении статуса России как державы на международной арене».

Сергей Лавров и Ван И Министерство иностранных дел Российской Федерации

Китайские компании проявляют определенную осторожность на российском направлении. Это неудивительно: доля США и Евросоюза в общем внешнеторговом товарообороте составляет около трети, а с другими их союзниками в Азии и по всему миру — существенно более половины. В то же время на Россию приходится лишь 2% внешнеторгового оборота Поднебесной, поэтому опасения китайских компаний введения против них вторичных выглядят обоснованными и разумными.

Китаю, за редкими историческими исключениями (например, культурная революция), свойственно проведение рациональной внешней политики, основанной на здоровом национальном эгоизме. Там, в отличие от СССР, меньше говорят о пролетарском интернационализме и сосредоточены не на оказании безвозмездной помощи, а на выгодном, прежде всего для себя, экономическом сотрудничестве. Ослабление России, не говоря уже о гипотетической возможности ее поражения в глобальном противостоянии, категорически не в интересах Пекина. Более открытое наращивание российско-китайского взаимодействия, включая военно-техническую сферу, представляется неизбежным по мере усугубления противоречий с США, особенно в случае их перехода в горячую фазу из-за так называемого «тайваньского вопроса».

Пока Пекин предпочитает сосредоточиться на достижении решающего превосходства в экономике и вооружениях, максимально сохраняя торговые связи с США и Евросоюзом. Тем не менее упор на укрепление идеологической составляющей, сделанный в ходе XX съезда, со всей очевидностью носит предвоенный, если не алармистский характер. Ослепленные иллюзией собственного глобального превосходства элиты США могут предпринять резкие шаги по поддержке сепаратистских властей Тайваня вплоть до признания его независимости и попытки разместить там военную базу. В этом случае военный ответ Пекина неизбежен.

Противостояние Китая и США носит стратегический характер и продлится годами, если не десятилетиями, как и глобальное противостояние колониальных западных сил и антиколониальных сил по всему миру. Для Пекина, помимо укрепления связей со своим естественным союзником в этой борьбе — Россией, критично важно не допустить ослабления своих региональных позиций. Страны Юго-Восточной Азии, которые США активно пытаются привлечь к своей антикитайской и антироссийской политике, будут неизбежно в центре внешнеполитического внимания Пекина. Задача мирного воссоединения материкового Китая с Тайванем внесена в программные документы КПК.

XX съезд КПК Цитата из видео: «20th Communist party congress» 16.10.2022

Переизбрание Си Цзиньпина, концентрация власти, укрепление ее организационной и идеологической вертикали, сама риторика китайских представителей определенно показывает, что Китай сосредотачивается перед решительной схваткой.

Региональная политика Пекина — недопущения угроз и ослабления позиций не только в «тайваньском вопросе», но и в отношениях со странами-соседями — покажет основные векторы всё более активной внешней политики КНР.

Предстоящий на днях визит в Китай генерального секретаря компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга может стать началом тектонических сдвигов в региональной политике. Визит осуществляется по партийной, а не по государственной линии, что облегчает диалог между странами, имеющими исторические претензии друг к другу. Это будет первая после переизбрания на ХХ съезде встреча Си Цзиньпина с партийным лидером СРВ, от которой во многом будет зависеть как развитие двусторонних отношений, так и положение в регионе в целом.