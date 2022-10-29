Донецк, , 17:43 — REGNUM Город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 29 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 16:48 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм; 17:02 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибра 152 мм. 17:10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 29 октября представительство ДНР в СЦКК сообщило, что киевские боевики выпустили по Старомихайловке пять снарядов калибра 122 мм.