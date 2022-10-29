Манчестер, Великобритания, 29 октября, 2022, 17:37 — ИА Регнум. 29 октября в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» футбольный клуб «Лестер Сити» в матче 14-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 потерпел поражение от «Манчестер Сити». Основное время завершилось со счетом 0:1.

Brad Tutterow Кевин Де Брёйне

Единственный мяч на 49-й минуте встречи забил 31-летний атакующий полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Роберто Джонсом. Ассистенты главного судьи — Эдвард Смарт и Ник Гринхалгх.

Составы команд:

«Лестер Сити»: Даниэль Уорд, Ваут Фас, Чаглар Сеюнджю (Патсон Дака, 72’), Джеймс Джастин, Амарти Даниэль, Юри Тилеманс, Кирнан Дьюсбери-Холл (Нампали Менди, 46’), Тимоти Кастань, Харви Барнс, Джеймс Мэддисон, Джейми Варди (Келечи Ихеаначо, 71’).

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Джон Стоунс, Жоау Канселу, Эмерик Ляпорт, Мануэль Аканджи (Рубен Диаш, 72’), Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Джек Грилиш, Бернарду Силва, Хулиан Альварес (Филип Фоден, 77’).

«Манчестер Сити», одержав девятую победу в сезоне и набрав 29 очков, временно поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лестер Сити» с 11-ю очками остался на 17-й строчке.