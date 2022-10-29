Донецк, , 17:36 — REGNUM Населенный пункт Старомихайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли боевики ВСУ. Об этом 29 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:10 — населенный пункт Красногоровка — населенный пункт Старомихайловка: выпущено пять снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 29 октября представительство ДНР в СЦКК сообщило, что киевские боевики обстреляли Степное из артиллерии.