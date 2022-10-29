Донецк, 29 октября, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Населенный пункт Степное в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 29 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ngu.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:00 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Степное: выпущено пять снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 29 октября представительство ДНР в СЦКК сообщило, что киевские боевики выпустили по Макеевке еще три снаряда калибра 155 мм.