Вашингтон, , 17:31 — REGNUM Соединенные Штаты «катятся в ад» из-за двойных стандартов в правосудии, заявил экс-президент США Дональд Трамп.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Существует два подхода к «правосудию» в теперь уже коммунистических США. Наша страна катится в ад!» — написал он в соцсети Truth Social.

Трамп уточнил, что двойные стандарты заключаются в постоянном расследовании в отношении него из-за «ерунды», тогда как сын действующего президента Хантер Байден, который совершил «множество полностью задокументированных» преступлений, по-прежнему не привлекается к ответственности.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп заявил, что Джо Байден на посту президента принес много вреда экономике США и страна находится «на пороге экономического кошмара».

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