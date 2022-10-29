Донецк, 29 октября, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Боевики ВСУ вновь обстреляли город Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 29 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:50 — населенный пункт Нетайлово — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 29 октября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) сообщило, что киевские боевики выпустили по Донецку и Макеевке шесть натовских снарядов.