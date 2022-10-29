Донецк, 29 октября, 2022, 17:03 — ИА Регнум. В результате обстрела Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны ВСУ повреждено остекление храма Святых Новомучеников. Об этом 29 октября сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«В результате варварского обстрела… в Киевском районе в 14:35 повреждено остекление храма Святых Новомучеников», — написал он.

Как передавало ИА REGNUM, 29 октября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) сообщило, что киевские боевики выпустили по Донецку еще четыре снаряда калибра 155 мм.