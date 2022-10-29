Луганск, 29 октября, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Киевские каратели дистанционно минируют окрестности города Сватово в Луганской Народной Республике при помощи кассетных реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) типа MARS 2. Об этом 29 октября сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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«Сегодня местные жители в ряде мелких населенных пунктов (вокруг Сватово) обнаружили большое количество мин (предположительно, AT2), установленных на грунтовых дорогах, по которым передвигаются мирные граждане на своем автомототранспорте. Также опасные находки обнаружены на приусадебных участках», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что такого рода мины были выставлены дистанционно — путем обстрела из указанных РСЗО. Минирование дорог ставит под угрозу жизни оставшихся в районе мирных жителей, подчеркнул Марочко.