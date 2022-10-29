Москва, , 16:56 — REGNUM Москва поднимет вопрос о терактах против России с вовлеченностью Лондона на международных площадках, включая Совбез Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом 29 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила ТАСС.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Российская сторона намерена привлечь внимание мирового сообщества… к серии терактов, совершенных в отношении РФ в Черном и Балтийском морях, включая вовлеченность в них Британии», — отметила она.

Как передавало ИА REGNUM, 29 октября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал на брифинге, что к совершению подрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» причастны специалисты британских ВМС, которые готовили боевиков 73-го специального центра морских операций для попытки совершения терактов в Севастополе.