Москва, 29 октября, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Москва поднимет вопрос о терактах против России с вовлеченностью Лондона на международных площадках, включая Совбез Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом 29 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Российская сторона намерена привлечь внимание мирового сообщества… к серии терактов, совершенных в отношении РФ в Черном и Балтийском морях, включая вовлеченность в них Британии», — отметила она.

Как передавало ИА REGNUM, 29 октября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал на брифинге, что к совершению подрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» причастны специалисты британских ВМС, которые готовили боевиков 73-го специального центра морских операций для попытки совершения терактов в Севастополе.