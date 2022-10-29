Хельсинки, 29 октября 2022, 19:23 — REGNUM Правительство Финляндии планирует выделить 6 млн евро на строительство «тестового варианта» забора на границе с Россией. Об этом сообщает Nord News.
«Цель пилотного проекта — построить короткий трёхкилометровый забор на границе с Россией, чтобы выяснить, можно ли построить больше заграждений», — указано в сообщении.
ИА REGNUM напоминает, ранее парламент Финляндии постановил, что вдоль границы с Россией необходимо построить забор общей протяженностью до 260 километров.
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