Хельсинки, , 19:23 — REGNUM Правительство Финляндии планирует выделить 6 млн евро на строительство «тестового варианта» забора на границе с Россией. Об этом сообщает Nord News.

Перед воздвигнутым забором Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1976. СССР

«Цель пилотного проекта — построить короткий трёхкилометровый забор на границе с Россией, чтобы выяснить, можно ли построить больше заграждений», — указано в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, ранее парламент Финляндии постановил, что вдоль границы с Россией необходимо построить забор общей протяженностью до 260 километров.

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