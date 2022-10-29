Челябинск, 29 октября, 2022, 16:45 — ИА Регнум. В Челябинской области частичная мобилизация была проведена чётко и организованно. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер, сообщает пресс-служба главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«В целом частичная мобилизация в регионе прошла организованно и чётко», — сказал чиновник. И отметил большое количество добровольцев. Также Текслер поблагодарил всех призванных жителей региона за верность патриотизм и верность долгу.

Как сообщало ИА REGNUM, военком региона Андрей Максуров сообщил Текслеру об окончании в Челябинской области мероприятий, связанных с частичной мобилизацией.