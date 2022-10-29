Ереван, 29 октября 2022, 16:44 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром деятельность гражданской миссии Евросоюза в Армении, сообщила 29 октября пресс-служба правительства республики.
Отмечается, что стороны подчеркнули важность присутствия гражданской миссии ЕС в Армении и обсудили вопросы связанные с ее деятельностью.
Кроме того, стороны обсудили разблокирование региональной транспортной инфраструктуры и работу комиссий по безопасности и демаркации границ.