Ереван, , 16:44 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром деятельность гражданской миссии Евросоюза в Армении, сообщила 29 октября пресс-служба правительства республики.

Флаг Армении Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что стороны подчеркнули важность присутствия гражданской миссии ЕС в Армении и обсудили вопросы связанные с ее деятельностью.

«Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, мира и стабильности, шагам, предпринятым в этом направлении, урегулированию нагорно-карабахского конфликта», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили разблокирование региональной транспортной инфраструктуры и работу комиссий по безопасности и демаркации границ.