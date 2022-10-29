Москва, , 16:39 — REGNUM 24-летний российский фланговый нападающий Денис Макаров с оценкой 8.47 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком матча 15-го тура Мир Российской Премьер-лиги «Динамо» — «Химки» (6:1).

Ибрахимай и Макаров Алексей Колчин © ИА REGNUM

В матче с подмосковной командой Денис Макаров отметился одним забитым мячом, одной успешной обводкой, одним выигранным верховым единоборством и двумя удачными отборами. Точность передач футболиста составила 76%.

В текущем сезоне Денис Макаров принял участие в 14 матчах чемпионата России по футболу, в которых отметился тремя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил три желтые карточки.