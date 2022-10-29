Луганск, 29 октября, 2022, 16:35 — ИА Регнум. От участия в боевых действиях на стороне ВСУ постепенно отказываются иностранные наемники. Об этом 29 октября помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев сообщил ТАСС.

U.S. Army Europe ВСУ

«Заартачились, так сказать, между собой иностранные наемники и не хотят воевать», — сказал он.

По его словам, между боевиками происходят большие внутренние разборки, вплоть до «смертельного исхода».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России сообщили, что после переговоров 29 октября из плена террористического режима были возвращены 50 российских военных.