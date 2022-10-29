Челябинск, , 16:34 — REGNUM В Челябинской области завершены мероприятия по призыву граждан в армию в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил губернатору Алексею Текслеру региональный военком Андрей Максуров, сообщает пресс-служба главы региона.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все задачи, поставленные в рамках указа президента России о частичной мобилизации, выполнены на 100% и в установленные сроки», — сказал военный комиссар. И добавил, что военнослужащие уже направлены в места боевого слаживания. Также он выразил уверенность в том, что все военкоматы Челябинской области достойно справились с поставленной задачей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил президенту страны Владимиру Путину о выполнении плана по частичной мобилизации и об окончании призыва.