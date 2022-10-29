Москва, 29 октября, 2022, 16:33 — ИА Регнум. 29 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена» футбольный клуб «Динамо» в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 разгромил подмосковные «Химки» со счетом 6:1.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Динамо»

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Муми Нгамалё (11’), Денис Макаров (29’ Муми Нгамалё), Федор Смолов (45+4’ Арсен Захарян), Константин Тюкавин (77’ Вячеслав Грулев) и Ярослав Гладыев (87’, 89’ Константин Тюкавин). Единственный гол «Химок» на 90+3-й минуте встречи ударом с пенальти забил Илья Садыгов.

Составы команд:

«Динамо»: Шунин, Даса, Сазонов, Фернандес (Маричаль, 49’), Лаксальт (Гладышев, 72’), Нгамалё (Тюкавин, 71’), Фомин, Кутицкий, Захарян (Скопинцев, 54’), Макаров (Грулев, 71’), Смолов.

«Химки»: Гудиев, Чежия, Никитин (Идову, 78’), Волков, Боженов (Долгов, 61’), Главчич (Дулаев, 61’), Глушаков (Казанцев, 35’), Гулиев, Руденко (Садыгов, 78’), Магомедов, Мирзов.

«Динамо», одержав седьмую победу в сезоне и набрав 26 очков, временно поднялось на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» с девятью набранными очками остались на 15-й позиции.