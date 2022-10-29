29 октября 2022 | Время чтения 4 мин

Джейн Спай, , 17:07 — REGNUM Выступление российского президента Владимира Путина на заседании «Валдая» пробудило новую волну обсуждений в британских СМИ того, как проходит СВО и что Россия будет делать дальше. Журналист BBC Стив Розенберг, который раньше уже пытался предсказать дальнейший ход развития событий на территории бывш. УССР и угадать, о чём думает Путин, и в этот раз не оставил британцев без своего мнения.

Рукопожатие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Извините меня, но мне не смешно. Это не голливудский блокбастер с гарантированным счастливым концом. События последних восьми месяцев представляют из себя настоящую драму, которая принесла несказанные мучения на территорию бывш. УССР, и многие верят, что мир сейчас ближе к ядерному конфликту, чем он был 60 лет назад при Карибском кризисе. Так как же будет развиваться сценарий дальше?» — написал журналист.

Он уверен, что всё зависит от того, насколько далеко готов пойти Путин, чтобы обеспечить победу. И, вновь используя выдернутые из контекста слова и не обращая внимания на то, что реально происходит на территории бывш. УССР, «журналист-телепат» приходит к выводу, что Путин пойдет на любые меры, но сейчас использовать ядерное оружие не будет. При этом многие британские военные эксперты утверждают обратное.

Еще две недели назад (13 октября) Розенберг был уверял, что Россия проигрывает, сейчас же он ограничивается словами «СВО пошла не по плану», «Запад был недооценен».

В комментариях отметили, что британские журналисты недалеко ушли от голливудских фильмов. Они ровно также презюмируют, что Россия всегда плохая, а на факты смотреть отказываются.

«Всё как всегда. Как и по сценарию голливудского фильма, плохой пацан всегда русский. Жаль. Почему нас вводят в заблуждение наши СМИ? У НАТО был шанс помочь Донбассу и выступить против киевских атак, но они отказались от него. Вмешалась Россия, Путин сделал это для того, чтобы создать буферную зону. Запад виноват в конфликте в Донбассе», — считает @Declanlyall.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые пользователи написали, что Владимир Путин выступил против неонацистов, которых поддерживает Запад. Они также считают, что после победы над нацизмом на территории бывш. УССР падет и коллективный Запад, и США в его главе.

«Что происходит на территории бывш. УССР — Путин хочет уничтожить укронацистов с минимальными потерями. Что касается Соединенных Штатов, он отказался сбросить на них ядерную бомбу и стереть с лица земли, он решил их постепенно разрушать в течение 10 лет», — прокомментировал @Wolf05 600 781.

У некоторых комментаторов появились вопросы к странам ЕС, которые по никому не понятной причине решили поддержать Киев, при этом никогда не видели и не хотели видеть территорию бывш. УССР в составе Евросоюза.

«Подумал о Европе. Озеленение дальнего союзника погубит их. Как и тот факт, что они сделали себя обязанными перед киевским режимом, который они никогда не хотели видеть в Евросоюзе. Ничего хорошего из этого не выйдет», — прокомментировал @Techonomist_.

Пользователи добавили, что жители территорий бывш. УССР всегда были русскими и никакого отношения к Западу не имели. Поэтому им совсем не понятно, зачем ЕС и США лезут и продолжают разжигать конфликт.

«Россия находится рядом с территорией бывш. УССР, а все остальные нет. В конце концов, Россия всегда будет там, а остальные нет. Что сегодня, что завтра Россия будет рядом. Почему мировые лидеры не могут сесть и договориться, чтобы никто больше не пострадал с каждой стороны», — отметил @Talkagain1234.

Многие пользователи также надеются на то, что помощь Киеву сократится после выборов в Конгресс США. Они уверены, что республиканцы не будут бесконечно вливать деньги в Киев, некоторые не будут удивлены, если они еще и заберут часть обещанного.

«Когда пройдут выборы в США и власть изменится, все эти поставки будут отменены. Даже американцы уже устали от этой прокси-войны. В Евросоюзе уже митинги из-за энергетического кризиса. У Киева нет ничего своего, так что они быстро развалятся», — написал @Techonomist_.

Устали сливать деньги на Киев и британцы. Они также надеются, что помощь, выделяемая Зеленскому, сократится с приходом к власти Риши Сунака, который обратил внимание на внутренний экономический и энергетический кризис.

«Сэр, вы долго не продержитесь, если будете продолжать поддерживать киевским режим. Эта великая страна не хочет войны с Россией, так что будет лучше, если вы поможете населению Великобритании, вас для этого выбрали», — обратился @TobyVonJudge.

«Дорогие Риши Сунак и Эммануэль Макрон. Пожалуйста, сделайте что-нибудь с нашими тонущими экономиками. Чрезмерная одержимость конфликтом на территории бывш. УССР не поможет. Ваш мандат — спасти тонущие экономики», — добавил @Deepakjain2030.