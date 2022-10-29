Лондон, , 16:25 — REGNUM Министерство обороны Великобритании опровергло причастность к подрыву «Северных потоков». Соответствующий текст размещен в соцсетях минобороны Британии.

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«Российское министерство обороны прибегает к распространению ложных утверждений поистине невероятного масштаба», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что к совершению подрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» причастны специалисты британских ВМС, которые готовили боевиков 73-го специального центра морских операций для попытки совершения терактов в Севастополе.

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